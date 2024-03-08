‘‘Allah’ım sen koru" diyerek dua ettiler! Gelen felâketi böyle görüntülediler...

Antalya’nın Demre ilçesinde 3 önce meydana gelen hortum felaketinin görüntüleri ortaya çıktı. Afet anında çekilen görüntüler vatandaşların ‘Allah’ım sen koru, çabuk gitse bari ve kesil kesil’ diyerek yaşadıkları korkuyu da izleyenlere yansıttı.

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‘‘Allah’ım sen koru" diyerek dua ettiler! Gelen felâketi böyle görüntülediler...

Antalya’nın Demre ilçesinde 3 gün önce denizden gelip onlarca serayı yerle bir eden hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların hortumun seralara yaklaştığı sırada ‘Allah’ım sen koru, çabuk gitse bari ve kesil kesil’ diyerek yaşadıkları korku görüntülere yansıdı. 175 dekar alanda 88 üreticinin etkilendiği hortumun verdiği zarar ise dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya'da 5 Mart tarihinde yaşanan hortumun yeni görüntüleri felaketi gözler önüne serdi. Kentte merkez ilçeler sağanaktan etkilenirken, batı ilçelerinden Demre ve Kumluca’da hortum seraları yerle bir etti. Demre’de denizden çıkan hortum, Beymelek Mahallesi'nde onlarca naylon seraya zarar vererek, elektrik direklerini yıktı.

‘‘Allah’ım sen koru" diyerek dua ettiler! Gelen felâketi böyle görüntülediler...

“Kesil, kesil" diyerek dua ettiler

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hortumun seralara zarar verdiği sırada vatandaşların korku yaşadığı dolu anlar da görüntülerde yer aldı. Denizden çıkıp seralara yaklaşan hortum esnasında vatandaşların ‘Allah’ım sen koru, çabuk gitse bari ve kesil, kesil’ sözleri afetin yaşattığı korkuyu gözler önüne serdi. Hortumun zarar verdiği alan dron ile havadan görüntülenirken, üreticiler de zarar gören seralarında ürünlerini toplamaya başladı.

‘‘Allah’ım sen koru" diyerek dua ettiler! Gelen felâketi böyle görüntülediler...

“Hortum var diye telefon geldi, baktığımda seralarımız gitmişti”

Çiftçi Bilal İbik, “Halimizi görüyorsunuz. Turizm bakanımız geldi. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok, doğal afet bu. Kalan ürünlerimizi ekmek paramız için topluyoruz” dedi. Bir başka çiftçi ise, “Evdeydim ve eşim telefon açıp ‘hortum var’ dedi. Baktım tüm seralarımız gitmişti” diye konuştu.

‘‘Allah’ım sen koru" diyerek dua ettiler! Gelen felâketi böyle görüntülediler...

175 dekarlık alanda 88 kişi etkilendi

Bölgede hortum sonrası hasar tespit çalışmalarına hemen başlanıldı. Yaklaşık 2 gündür süren çalışmalarda Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu’ndan edinilen bilgiye göre hortumun 175 dekarlık alanda 88 kişiyi etkilediği öğrenildi.

‘‘Allah’ım sen koru" diyerek dua ettiler! Gelen felâketi böyle görüntülediler...

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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