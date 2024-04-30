Fatih Terim için Yunan basında şok iddia! Panathinaikos'ta Fatih Terim ile yollar ayrılıyor

Yunanistan'ın önemli haber sitelerinden biri olan Sport24'ün haberine göre Panathinaikos'ta Fatih Terim ile ayrılık kararı alındığı duyurdu.

Yunanistan basınına yansıyan son haberlerde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un Fatih Terim'le ilgili kararını değiştirdiği ve deneyimli teknik adamla sezon sonunda yolların ayrılacağı bildirildi.

Sport24'ün ortaya attığı iddiaya göre Fatih Terim ile Panathinaikos'un yolları ayrılıyor.

ARİS YENİLGİSİ BAŞKANIN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Haberde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un AEK yenilgisinden sonra dahi Fatih Terim'le yola devam etme düşüncesinde olduğu hatta ikilinin gelecek sezonun planlaması için bir araya geldiği aktarıldı. Fakat daha sonra gelen ve hiç beklenmeyen Aris yenilgisi başkanın fikrini değiştirmesine sebep oldu.

Kulüpte bazı isimlerin 15 Mayıs'taki PAOK maçı öncesi Fatih Terim'in gönderilmesini talep ettiği ancak bunun pek mümkün görünmediği aktarıldı