TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?

Dün sabah saatlerinde Türkiye genelindeki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, teknik bir sorun nedeniyle araç sahiplerini zor durumda bıraktı.

YAYINLAMA
Google News
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?

Birçok vatandaş, muayene işlemleri sırasında sistemin tamamen çöktüğünü ve uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını bildirdi. Binlerce sürücü, randevu saatlerini geçirirken bu aksaklık nedeniyle mağdur oldu.

Yaşanan soruna ilişkin TTÜVTÜRK Genel Merkezi tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Genel Merkez yetkilileri, Türkiye'deki birçok kuruluşun küresel teknik aksaklıklar nedeniyle etkilendiğini belirtti. Açıklama şunları söyledi:

Ülkemizdeki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nda meydana gelen sistem arızası, dünya çapındaki yazılım sisteminin teknik sorunlarından kaynaklanmaktadır. Destek ekibimiz, bu sorunu en kısa sürede çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Müşterilerimizin anlayış gösterdikleri için minnettarız."

TÜVTÜRK'ün resmi açıklaması

Kapsamlı kesinti ve çalışmalar TÜVTÜRK, konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesaplarından bilgi verdi. Yapılan paylaşımda, sistemdeki sorunların sadece Türkiye'yi değil, dünya çapında çok sayıda kuruluşu da etkilediğine dikkat çekildi. Bu teknik sorun nedeniyle araç muayene işlemleri gecikti ve şirket bu sorunu çözmeye çalışıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı
Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı
Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde
Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Son Haberler
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Yazın gelmesi ile ünlüler soluğu Bodrum ve Çeşme’de aldı
Yazın gelmesi ile ünlüler soluğu Bodrum ve Çeşme’de aldı
Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü
Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü
Yazılım sistemlerinde büyük kaos! Uçuşlar durdu, kaos yaşanıyor
Yazılım sistemlerinde büyük kaos! Uçuşlar durdu, kaos yaşanıyor
Çok Okunanlar
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde
Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği hayata geçiyor! İBB toplantısından flaş karar
Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği hayata geçiyor! İBB toplantısından flaş karar
Beklenen TÜİK raporu açıklandı! En çok işsiz hangi şehirlerde?
Beklenen TÜİK raporu açıklandı! En çok işsiz hangi şehirlerde?
Yorumlananlar