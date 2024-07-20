TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?

Birçok vatandaş, muayene işlemleri sırasında sistemin tamamen çöktüğünü ve uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını bildirdi. Binlerce sürücü, randevu saatlerini geçirirken bu aksaklık nedeniyle mağdur oldu.

Yaşanan soruna ilişkin TTÜVTÜRK Genel Merkezi tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Genel Merkez yetkilileri, Türkiye'deki birçok kuruluşun küresel teknik aksaklıklar nedeniyle etkilendiğini belirtti. Açıklama şunları söyledi:

Ülkemizdeki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nda meydana gelen sistem arızası, dünya çapındaki yazılım sisteminin teknik sorunlarından kaynaklanmaktadır. Destek ekibimiz, bu sorunu en kısa sürede çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Müşterilerimizin anlayış gösterdikleri için minnettarız."

TÜVTÜRK'ün resmi açıklaması

Kapsamlı kesinti ve çalışmalar TÜVTÜRK, konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesaplarından bilgi verdi. Yapılan paylaşımda, sistemdeki sorunların sadece Türkiye'yi değil, dünya çapında çok sayıda kuruluşu da etkilediğine dikkat çekildi. Bu teknik sorun nedeniyle araç muayene işlemleri gecikti ve şirket bu sorunu çözmeye çalışıyor.