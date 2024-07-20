Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde

BTC fiyatı 67 bin doların üstüne çıktı. Bitcoin için bu yükselme suni mi? Yatırım fırsatı mı? Uzmanlar neler diyor? Analizçiler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin tüm detayları haberimizde.

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Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde

Bitcoin bugün küresel piyasalara yükseldi. Küresel kripto para piyasası, analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, son 24 saatte Bitcoin dahil olmak üzere yüzde 4,7'den fazla artarak 2 trilyon 440 milyar dolara yükseldi.

Analizçiler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarının artmasının, siber güvenlik şirketi CrowdStrike tarafından sistemlerinde meydana gelen aksaklık sonrası ortaya çıkan küresel yazılım sorunundan etkilenmeyen kripto para ağlarına olan yatırımcı güveninden kaynaklandığını söylüyor.

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Kripto para piyasası, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma olasılığının arttığına dair beklentilerin de olumlu yönde etkilendiği görülüyor. Trump, kripto para piyasalarını destekleyen açıklamalarda bulundu.

Son 24 saatte fiyatında yaklaşık %5,9 artış yaşayan Bitcoin, saat 23.00 itibarıyla 67 bin 62 dolar seviyesine yükseldi.

Son 24 saatte, piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum da yüzde 3,1 artarak 3 bin 507 dolar seviyesine yükseldi.

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