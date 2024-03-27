Fenerbahçe Başkanı Koç açıkladı: “Süper Lig’den çekilmek için onay aldık”…

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Trabzon’da yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurul toplantı kararı almıştı. Konunun bazı detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Lube Ayar, açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programı

ÇEKİLMEK İÇİN ONAY ALDI

Gazeteci Lube Ayar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin detaylarını paylaşan Ayar önemli mesajlar verdi. İşte o açıklamalar;

“Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık, biz neredeysek onlar orada olacaklar.”

Çok konuşuluyordu: Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostu gerçekleri açıkladı…

ÖNÜMÜZDE ÜÇ AYRI SEÇENEK VAR

“Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.

Fakat bu kongrede netleşecek. Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum.”

Türkiye yaşlanıyor: TÜİK verilerine göre, 2023 yılında çift haneler görüldü…