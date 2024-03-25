Trendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre işte Süper Lig'de 32. haftanın programı...