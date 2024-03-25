Trendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre işte Süper Lig'de 32. haftanın programı...

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Trendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programı

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma
20.00 Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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