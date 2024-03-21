Çok konuşuluyordu: Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostu gerçekleri açıkladı…

Futbol gündemi son günlerde oldukça yoğun. Trabzon’da yaşananlar olaylar halen tazeliğini koruyor. Bir yandan, Ali Koç ve Dursun Özbek’in açıklamaları gündemi meşgul ediyor. İkiliyi görüştürmek isteyen dostun kim olduğu ortaya çıktı ve tüm detayları paylaştı…

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Çok konuşuluyordu: Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostu gerçekleri açıkladı…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ortak dostu belli oldu. İki kulübün başkanlarının arasında yaşanan polemik sonrası ortak dost ortaya çıktı. Ortak dostun Olgun Aydın olduğu aktarıldı.

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BULUŞMA FİKRİ ÖZBEK’TEN GELDİ

Hem Dursun Özbek hem de Ali Koç’un bir araya geleceği görüşme hakkında ortak dost Olgun Aydın açıklama yaptı. Aydın,

“Kamuoyunun da bildiği üzere Sayın Ali Koç ile Sayın Dursun Özbek'in yan yana gelip Türk Futbolundaki sorunları konuşma fikri tarafımca ortaya çıkartılmamıştır. Bu öneri Sayın Dursun Özbek'in kendisi tarafından bana İletilerek ortaya çıkmış bir fikirdir ve Sayın Ali Koç tarafından anlatılan içeriktedir.

Sayın Dursun Özbek tarafından iletilen bu görüşme fikrinin, ülkemizdeki gergin futbol ortamına fayda sağlayabileceğini düşündüğüm için (ki kesinlikle böyleydi) Sayın Ali Koç ile de paylaştım.”

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ALİ BEY SONRADAN REDETTİ

“Bu isteği Sayın Ali Koç'a ulaştırdığımda, ilk etapta çok olumlu karşılanmadı. Sayın Ali Koç da "Tamam bu görüşmeyi yapalım, doğru söylüyorsun" diyerek kabul etti. Ancak maalesef planlanan görüşmeye bir gün kala Ali Bey'in de belirttiği gibi yapılan açıklamadan dolayı görüşme gerçekleşmedi.”

GÖRÜŞME KEŞKE OLSAYDI

“Keşke bu görüşme olsaydı, keşke bu olaylar yaşanmasaydı, keşke Dursun Başkan'ın da dediği gibi bu ortam "seviyesiz insanlara" kalmasaydı. Çünkü öyle olaylar yaşanıyor ki, insanın futbolumuz ve ülkemiz için üzülmemesi mümkün olmuyor. Bir eğlence sporunun, keyif alarak izliyor olmamız gereken futbolun gelmiş olduğu nokta her futbol adamını üzdüğü ve üzmesi gerektiği gibi beni de çok üzmektedir.”

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