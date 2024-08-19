Ali Koç'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli ile görüşmek için MHP'nin Genel Merkezine geldi.

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Ali Koç'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli ile görüşmek için MHP'nin Genel Merkezine geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine geldi. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Ali Koç'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Göztepe Fenerbahçe maçında Göztepeli yöneticinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkasından iterek yere düşürmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine geldi. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Ali Koç'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Ali Koç, MHP'den önce de CHP'yi ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmüştü.

Ali Koç'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

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KAYNAK: AA

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