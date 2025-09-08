Ali Koç'tan dikkat çeken anket: Teknik direktör yerli mi yoksa yabancı mı olsun?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olması gerektiğini oylamaya sundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olması gerektiğini oylattı. Bu hareket, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertlilerde seçim hazırlıkları sürerken başkan Ali Koç, dün kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada Koç, kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Düzenlenen organizasyonda konuşan Koç, teknik direktör konusuyla ilgili dikkat çeken bir harekete imza attı. Koç'un, kadın kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada teknik direktörün yerli mi yabancı mı olması gerektiğini oylattığı ortaya çıktı. Başkan Koç, Fenerbahçe kongre üyelerine, "Hoca yerli mi, yabancı mı olsun?" diye oylama yaptırdı.

