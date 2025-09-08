Galatasaray'da sakatlık krizi: Barış Alper Yılmaz'a görev düştü!

  1. Anasayfa
Galatasaray'da Victor Osimhen milli takımda sakatlanınca Osimhen'in yerine Okan Buruk'un Eyüpspor maçında Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de görev verebileceği belirtildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen milli takımda sakatlandı. Durumu henüz netleşmeyen Osimhen'in yerine Okan Buruk'un Eyüpspor maçında Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de görev verebileceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a yıldızı Victor Osimhen'den kötü haber geldi.

Yıldız futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlamıştı.

Osimhen, Nijerya'nın Güney Afrika ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarılırken bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Osimhen'in durumunun İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği ifade edildi.

Haberde, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçını düşünerek Osimhen'i Eyüpspor karşısında risk etmeyeceği ve yerine ilk 11'de Barış Alper Yılmaz'a görev vereceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın NEOM SC takımına transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz'ın yaşananlardan dolayı bir özür mesajı paylaşacağı aktarıldı.

Galatasaray, Süper Lig'de 13 Eylül'de Eyüpspor'la, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ise 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek.

