Gürsel Tekin'in girdiği CHP il binasında ortalık karıştı: CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu!

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin onlarca polis eşliğinde parti binasına girdi. Protestoculara yönelik yoğun biber gazı müdahalesi altında binaya giren Tekin basın odasında gazetecilere açıklama yaparken makam odasının önünde ise CHP'li vekiller ve yöneticiler tarafından barikat kurulduğu görüldü.

