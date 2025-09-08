Gürsel Tekin'in girdiği CHP il binasında ortalık karıştı: CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu!
Yayınlanma:
08 Eylül 2025 16:09
Gürsel Tekin'in girdiği CHP il binasında ortalık karıştı! CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin onlarca polis eşliğinde parti binasına girdi, ancak makam odasında CHP'li vekillerin kurduğu barikatla karşılaştı...
1 7
Gürsel Tekin'in girdiği CHP il binasında ortalık karıştı! CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin onlarca polis eşliğinde parti binasına girdi, ancak makam odasında CHP'li vekillerin kurduğu barikatla karşılaştı...
2 7
CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin onlarca polis eşliğinde parti binasına girdi. Protestoculara yönelik yoğun biber gazı müdahalesi altında binaya giren Tekin basın odasında gazetecilere açıklama yaparken makam odasının önünde ise CHP'li vekiller ve yöneticiler tarafından barikat kurulduğu görüldü.
3 7
Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin yerine atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet, il binasına girdi.
BASIN ODASINA GİREBİLDİ
Yoğun biber gazı müdahalesi altında CHP İstanbul İl Binası içinde bulunan basın odasına kadar ilerleyebilen Tekin burada gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
4 7
MAKAM ODASINA BARİKAT KURULDU
Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında basın mensupları binadan dışarı çıkarılırken Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına CHP'li milletvekilleri ve yöneticiler tarafından barikat kurulduğu görüldü.
5 7
PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Onlarca polisin plastik mermi ve biber gazıyla müdahalesi sonrasında binaya giren Gürsel Tekin'e yönelik tepkiler gitgide büyürken, bina içinden servis edilen fotoğraflar büyük ses getirdi.
6 7
ODAYA GİRMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR
Makam odasındaki vekillerin kanepe ve masaları kapı önüne kadar taşıyarak barikat kurdukları, Tekin'in polis eşliğinde buraya girmesine engel olmaya çalıştıkları görüldü.
7 7