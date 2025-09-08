Son dakika: Gürsel Tekin, CHP İstanbul il binasına giriş yaptı!

Altı, yedi gün öncede binaya girebilirdik, arkadaşlarımızla sorunları çözmek için temastaydık. Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Baba ocağının kurumsal kimliğini koruyacak çok önemli işlerimiz olacak. Tehdit edildik ama sabırla bekliyoruz.

Birileri CHP’yi parçalamak isteyebilir, biz CHP’nin birliğini korumak için çalışacağız. Yarın Özgür Özel’le sorunları çözmek için oturup çalışırız. Allah iftiradan, yalandan korusun. Daha ilk gün Özgür Özel genel başkanımıza ‘Sizi ziyaret etmek istiyorum’ dedim. Kemal Kılıçdaroğlu’na da dedim. O onaylamadı ama sayın Özgür Özel’den yanıt gelmeyince Kılıçdaroğlu’yla da görüşmeyi iptal ettim.

‘Bağıranların bir tanesi CHP’li değil‘

Şerefimle yemin ederim burada bağıranların bir tanesi CHP’li değil. Biz onurumuzla, haysiyetimizle yaşayan insanlarız. Kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. Vatandaşın tepkisi başım üstüne ama 40 yıldır yan yana durduğumuz, sosyal medyada hakaret edenlerle yargıda hesaplaşacağız.

Sevgili CHP yöneticileri size yalvarıyorum; biz çağrı heyetiyiz. Keşke belediyemize atanan kayyımlara tepki gösterseydiniz. Sorunları çözmek için geldik. 40, 50 yıllık CHP’liyim. ‘Satıldı’ falan… Bizim bir değerimiz yok. Bizim referansımız arama motorudur. Görecekseniz bütün sorunları çözeceğiz.

Haberin Devamı

‘Bir, iki temasımız olacak sonra babaevine gireceğiz‘

(Polis ablukası) Bunların sorumlusu biz değiliz. Sabah içişleri bakanına bütün hassasiyetlerimizi söyledim. Şimdi bir, iki temasımız olacak. Sonra babaevine gireceğiz.

Yönetici arkadaşlarımız bu gerilimi bir an önce düşürsün. Sorunun parçası, tarafı değiliz. Kavganın içinde değiliz. Mahkemeye veren değiliz. Ya ne istiyorsunuz, Allah’tan korkunuz yok mu? Sorunu çözmek istiyoruz diyoruz, söylediğiniz laflara bakın.

‘Halk TV nerede?’

Halk TV nerede? Sizlerle günlerce imar çeteleriyle mücadele ettik. Ne oldu da beş dakikada Gürsel Tekin’in 300 dairesi, 15 istasyonu çıktı. Niye televizyonunuzda imar çeteleriyle kavga ettiriyordunuz? Bu mu televizyonculuk?”

Gürsel Tekin, CHP İstanbul il binasına giriş yaptı!

Öte yandan konuşması sırasında Tekin’in kafasına birden fazla su şişesi atıldı. Tekin, “Hiç sorun değil, isterlerse kurşun atsınlar, hiçbir şey bizi engelleyemez” dedi. Tekin korumaları ve beraberindekilerle CHP İstanbul il binasına giriş yaptı...

Detaylar birazdan...

Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok, Facebook çöktü mü? Ne zaman düzelecek? Erişim sorunu araştırılıyor

İstanbul İl Binası önünde hareketli dakikalar: Gürsel Tekin'in yüzüne su şişesi fırlatıldı!

2 polisimizi şehit eden saldırganın ailesi ilk kez konuştu: İşte, o kafa karıştıran sözler!