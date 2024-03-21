Alanya iskelesinde alevler gökyüzüne yükseldi! 2 tur teknesi göz göre göre kül oldu!

Antalya’nın Alanya ilçesinde iskeledeki iki tur teknesinde çıkan yangın korku yarattı. Yanan teknelere hem karadan hem denizden müdahale edildi.

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Alanya iskelesinde alevler gökyüzüne yükseldi! 2 tur teknesi göz göre göre kül oldu!

Antalya’nın Alanya ilçesinde iskelede bulunan iki tur teknesinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle iki teknede çıkan yangın hem karadan hem denizden müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tur teknesinde çıkan henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın diğer tekneye sıçradı. İki teknedeki alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki teknedeki alevlere karadan itfaiye ekipleri, denizden de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerini yangına müdahalesi sırasında kıyıdaki bir teknenin, alevlerden etkilenmemesi adına güvenli yere çekildiği görüldü.

Alanya iskelesinde alevler gökyüzüne yükseldi! 2 tur teknesi göz göre göre kül oldu!

Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, teknelerden biri tamamen yandı, diğeri ise kullanılamaz hale geldi.

Alanya iskelesinde alevler gökyüzüne yükseldi! 2 tur teknesi göz göre göre kül oldu!
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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