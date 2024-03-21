Emekli maaşlarına zam müjdesi! Emekliye yeni zam geliyor

Emekliye zam geliyor. Seçim öncesi beklenen zam ile alakalı son dakika açıklaması geldi.

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Emekli maaşlarına zam müjdesi! Emekliye yeni zam geliyor

TGRT Haber'in canlı yayınında AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yer aldı. Bu noktada, gazeteci Fatih Atik tarafından sorulan sorulara yanıt veren Şahin, emeklileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

"Çalışma Var, Cumhurbaşkanımız Paylaşacak"

Programda "Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Şahin, "Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna yanıt olarak, "Her zaman milletimizin beklentileri ve şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." Vatandaşlarımızın sorunlarını ve gündemlerini ele alıyoruz. Bu konuda da araştırmalar yapılmıştır. Çalışmalar tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyunu bilgilendirecektir" dedi.

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"Çözümü Beklemekten Memnunuz."

Şahin, "Beklentileri her zaman karşılamış bir siyasi anlayışa sahip olduğumuzu unutmayalım" dedi. Şu anda devam eden çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda önemli ilerlemeler kaydetmemize rağmen, devam eden şikâyetler var. Bunlar doğrudur. Bu bilgiyi bizle paylaşmaktan memnunuz. Sorunun çözümünü bizden beklemelerinden memnunuz, dedi.

Emekli Maaşları

Ocak ayında, Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memur emeklileri için yüzde 49,25 oranında bir zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Yılın ikinci yarısında emekliler için zam konusu yeniden gündeme gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon artış oranı kadar değerlendirilecek, memur emeklileri ise bu oranın dışında toplu sözleşmenin farkı da eklenecektir. 2024 temmuz ayında yeni emekli maaşları başlayacak.

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