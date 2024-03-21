Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı Seçim Çalışmalarıyla Ulusal Basının da Dikkatini Üzerinde Topladı…

Pendik’te yürüttüğü seçim kampanyasıyla tüm Pendiklilerin dikkatini çeken ve adeta gönüllerde taht kuran Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye başkan adayı Tarık Balyalı, ulusal basının da dikkatini çekti.

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Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı Seçim Çalışmalarıyla Ulusal Basının da Dikkatini Üzerinde Topladı…

Sahadaki kararlı duruşu, sıcak ve samimi tavırları ve kentsel dönüşüm konusundaki yeni söylemleriyle Pendik’te her gittiği yerde Güleryüz ile karşılanan Balyalı’ya ulusal basından da davet yağıyor.

PENDİK'TE BİR DEĞİŞİMMİ YAŞANIYOR?

24 Mart Pazar günü sabah 8.00’da Now TV’de (Eski Fox TV) Ezgi Gözeger Özmemiş’in konuğu olacak olan Balyalı, 25 Mart 2024 günü saat 17.20’de ise Halk TV’de, Sorel Dağıstanlı ile Gündem özel programına katılacak.

Tarık Balyalı : ''Pendik'te değişime ilk defa bu kadar yakınız''Tarık Balyalı : ''Pendik'te değişime ilk defa bu kadar yakınız''

Her iki yayının da canlı olacağı bilgisi tarafımıza ulaşırken, Tarık Balyalı’nın ulusal basında bu kadar sık yer alacak olması ise akıllara “Pendik’te bir tarih mi yazılıyor?” ve” “Pendik’te değişim mi yaşanıyor?” sorularını getiriyor.

Tarık Balyalı TELE 1 Televizyonuna konuk olarak Pendik için projelerini anlattıTarık Balyalı TELE 1 Televizyonuna konuk olarak Pendik için projelerini anlattı

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