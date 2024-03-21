Murat Kurum mal varlığı ne kadar? Murat Kurum seçim öncesi mal varlığı

Murat Kurum seçim öncesi mal varlığı birçok insan tarafından merak ediliyor. Açıklanan resmi mal varlığını sizler için derledik.

Murat Kurum'un Mal Varlığı Hakkında Bir Açıklama Yaptı Mı?

Altın ve mücevherat bölümünde, eşi Şengül Kurum'un 1 milyon 910 bin TL değerinde değerli altın ve takı, oğlu Mehmet Kurum'un 381 bin TL değerinde değerli altın, kızı Zeynep Kurum'un 504 bin TL değerinde değerli altın ve diğer kızı Hatice Zehra Kurum'un 538 bin TL değerinde değerli altın olduğu tespit edildi.

Murat Kurum mal Varlıkları Ne Kadar?

Kurumun para ve menkul kıymet bilgilerinde ise 200 bin TL, 55 bin dolar ve 40 bin Euro var.