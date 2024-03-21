Murat Kurum mal varlığı ne kadar? Murat Kurum seçim öncesi mal varlığı

Murat Kurum mal varlığı ne kadar? Seçim öncesi resmi mal varlığı beyanını açıkladık.

YAYINLAMA
Google News
Murat Kurum mal varlığı ne kadar? Murat Kurum seçim öncesi mal varlığı

Murat Kurum seçim öncesi mal varlığı birçok insan tarafından merak ediliyor. Açıklanan resmi mal varlığını sizler için derledik.

Murat Kurum'un Mal Varlığı Hakkında Bir Açıklama Yaptı Mı?

Altın ve mücevherat bölümünde, eşi Şengül Kurum'un 1 milyon 910 bin TL değerinde değerli altın ve takı, oğlu Mehmet Kurum'un 381 bin TL değerinde değerli altın, kızı Zeynep Kurum'un 504 bin TL değerinde değerli altın ve diğer kızı Hatice Zehra Kurum'un 538 bin TL değerinde değerli altın olduğu tespit edildi.

murat-kurum-secim-oncesi-mal-varligi.jpg

Murat Kurum mal Varlıkları Ne Kadar?

Kurumun para ve menkul kıymet bilgilerinde ise 200 bin TL, 55 bin dolar ve 40 bin Euro var.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: Anayasa mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
Son Dakika: Anayasa mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
21 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları| Bugün aşk para sağlık durumunuz nasıl olacak?
21 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları| Bugün aşk para sağlık durumunuz nasıl olacak?
Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!
Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!
Son Haberler
Emeklilikte sistem sil baştan değişiyor! Kök maaş uygulamasında büyük değişiklikler yolda
Emeklilikte sistem sil baştan değişiyor! Kök maaş uygulamasında büyük değişiklikler yolda
Binlerce kişiye yüksek kâr vaad ettiler! 100 milyon dolar vurgun yaptılar!
Binlerce kişiye yüksek kâr vaad ettiler! 100 milyon dolar vurgun yaptılar!
Uzman isim altın konusunda uyardı! Hatice Kolçak tarih verdi
Uzman isim altın konusunda uyardı! Hatice Kolçak tarih verdi
Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan tır, yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan tır, yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!
MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!
20 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları| Bugün hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler!
20 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları| Bugün hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler!
Çok Okunanlar
21 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları| Bugün aşk para sağlık durumunuz nasıl olacak?
21 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları| Bugün aşk para sağlık durumunuz nasıl olacak?
Emekli maaşlarına zam müjdesi! Emekliye yeni zam geliyor
Emekli maaşlarına zam müjdesi! Emekliye yeni zam geliyor
Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı Seçim Çalışmalarıyla Ulusal Basının da Dikkatini Üzerinde Topladı…
Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı Seçim Çalışmalarıyla Ulusal Basının da Dikkatini Üzerinde Topladı…
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir kaç yaşındadır nerelidir, mesleği nedir, görev süresi ne zaman sona erecek?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir kaç yaşındadır nerelidir, mesleği nedir, görev süresi ne zaman sona erecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak!
Adalet Bakanı son noktayı koydu: Futbolculara ceza verilecek mi?
Adalet Bakanı son noktayı koydu: Futbolculara ceza verilecek mi?
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...