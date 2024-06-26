AK Parti tartışmayı bitirdi! Asgari ücrete zam var mı?

AK Parti son dakika açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi belli oldu.

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AK Parti tartışmayı bitirdi! Asgari ücrete zam var mı?

AK Parti, uzun süredir tartışılan Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı iddiaları hakkında net resmi bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Asgari ücrete ara zam çalışmamız yok" dedi.açıklama yaptı.

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Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete ara zam çalışmasının olmadığını belirterek, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında." Haziran ayından itibaren de enflasyon düşmeye başlayacaktır. Asgari ücretle ilgili bir sürecin Temmuz ayında başlamayacağını garanti edebilirim."dedi

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