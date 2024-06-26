Ailesinde okula gidene destek var! 6396 lira ödeme yapılacak

Türkiye'de çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanacağı müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula gönderen ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam ederken, bu yardımlardan en önemlisi SED yardımıdır.

Vatandaşlara Sosyal ve Ekonomik Destek programı kapsamında verilen yardım ödemelerine de Temmuz ayı itibariyle zam yapılacak. Sosyal yardımlara gelecek zam da 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları ile belirlenecek. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre, Temmuz ayında SED yardımlarına da yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılacak.

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İhtiyaç sahibi ailelere verilen destek ödemesinin gelecekteki zamla 6 bin 396 TL'ye çıkarılacağı belirtildi.

Aile Bakanlığı, "Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir" dedi ve bu ödemelerin ihtiyaç sahibi ailelere destek olduğunu belirtti. Çocuklarınızın bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması, bu süreçte zarar görmeden, ailenizin ekonomik durumunuzu iyileştirmek ve değiştirmek için çabalarını desteklemek için geçici bir süre ile yapılmaktadır. Ekonomik destek alan müracaatçılarımızın kendi kendilerine yeterli hale gelebilmeleri, bir iş bulmaları ve ailelerini geçindirebilmeleri için çaba göstermeleri gerekmektedir. Aldığı parayı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmalıdır. Daha önce yardım almanın bir sonucu olarak bir kişiye bir hak verilmez. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde temel ilke, kişilerin en kısa sürede kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesidir.