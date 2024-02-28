Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!

Bursa'da 3 şüpheli şahıs hırsızlık yaparken kameralara takılınca eşgallerini tespit eden polisten kaçamadı. Polise yakalanacağını düşünen hırsızlık zanlısı bir ağaca tırmandı.

YAYINLAMA
Google News
Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!

Bursa'da bir iş yeri ile sağlık ocağına giren 3 şüpheli şahıs, polisin tüm güvenlik kameralarını mercek altına almasıyla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlaması üzerine yaklaşık 20 metre yükseklikteki dümdüz ağaca kedi gibi tırmanırken polise de el salladı. Şüpheli, atladığı ağaçtan yine kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitime ihtiyaç duyan özel çocuklara eğitim hizmeti veren bir özel kurumda ve sağlık ocağında meydana gelen hırsızlık olaylarının ihbar edilmesiyle birlikte Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerini harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, güvenlik kamerası incelemelerde bulundu. Kurum sahibi ise oyun odası olarak kullanılan odada bulunan ve içerisinde 7 bin TL bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını, iş yerinin arka bahçesinin camı ile parmaklığının kırıldığını ve yaklaşık toplam zararın 30 bin TL olduğunu tespit etti.

Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!

Bir sonraki durakları sağlık ocağı olmuş

Yine aynı şüpheliler merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının arka kısmından girerek doktor ve hemşirelere ait cep telefonu ve 2 adet laptopu alarak kayıplara karıştı.

Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!

Bölgedeki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme almasıyla birlikte olaylara karışan 3 şüphelinin kimliğini kolayca tespit etti. Şüphelilerin 24 suç kaydı bulunan ve 3 adet suçtan da aranması bulunan Emre T. (20), 4 suç kaydı bulunan Ahmet A. (26) ve 7 suç kaydı bulunan Berat Ç. (22) olduklarını tespit etti.

Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!

Şüphelilerden biri yakalanacağını anlayınca kedi gibi dümdüz ağaca tırmanıp polise el salladı
Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerin yerlerini tespit edince yakalamak için düğmeye bastı. Şüphelilerden Emre T. yapılan operasyon sonrasında yakalanacağı anlayınca yaklaşık 20 metre yüksekliği bulunan ağaca kedi gibi tırmandı. Çıktığı ağaçta yakalanacağı için inmeyen Emre T., polise de el salladı. Bir süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli yine atladığı ağaçtan kaçmaya çalışırken kıskıvrak gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheli olan Ahmet A. ile Berat Ç. sokakta gezinirken ekipler tarafından kıskıvrak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, çalınan laptop ile cep telefonları evlerinde olduğunu ve kasanın yerinin de Vakıf Mahallesi'nde tarlalık alanda olduğunu itiraf etti.

Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!

3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumuBugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu

Fiyatı dudak uçuklatıyor, vücuda faydasını duyan almaktan vazgeçemiyor…Fiyatı dudak uçuklatıyor, vücuda faydasını duyan almaktan vazgeçemiyor…

Yatırımcı altında hangi seviyeleri takip edecek? Altın uzmanı bizzat izlediği seviyeleri söyledi!Yatırımcı altında hangi seviyeleri takip edecek? Altın uzmanı bizzat izlediği seviyeleri söyledi!

YKS geç başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nerede yapılır?YKS geç başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nerede yapılır?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep’te kuyumcu kardeşler 150 milyon TL’lik vurgun "Kendimden şüphe ederdim, o insandan şüphe etmezdim"
Gaziantep’te kuyumcu kardeşler 150 milyon TL’lik vurgun "Kendimden şüphe ederdim, o insandan şüphe etmezdim"
İnternetten bulduğu firmadan 120 bin liralık Maskara sipariş etti, hayatları alt üst oldu
İnternetten bulduğu firmadan 120 bin liralık Maskara sipariş etti, hayatları alt üst oldu
Boşanma aşamasındaki kocasının kurşunlarıyla can verdi! Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti!
Boşanma aşamasındaki kocasının kurşunlarıyla can verdi! Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti!
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı
Son Haberler
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!
Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada! Yolcuları otobanda indirmek istedi!
İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada! Yolcuları otobanda indirmek istedi!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapacağını duyurdu, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) doldu taştı!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapacağını duyurdu, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) doldu taştı!
Çok Okunanlar
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!
Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!
Belediyeye ait çöp toplama aracı dehşeti yaşattı! İşçiler elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu!
Belediyeye ait çöp toplama aracı dehşeti yaşattı! İşçiler elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu!
Parkta spor aletlerine sıkışan çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu!
Parkta spor aletlerine sıkışan çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu