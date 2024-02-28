Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!

Bursa'da Türkiye'nin en erken erik hasadı yapıldı. İznik ilçesinde Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriğin kilosu dudak uçuklatıyor.

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Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!

Bursa'da Türkiye'nin en erken erik hasadı yapıldı. İznik ilçesinde Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriğin kilosu dudak uçuklatıyor. Kilosu 3 bin 500 liraya satılan eriğe Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Erken hasat eriğin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin en erken erik hasadını yapan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriklerin kilosu 3 bin 500 TL'den satılıyor. Kilosu 3 bin 500 lira olan eriklere Arap şeyhleri sofralarından eksik etmiyor.

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

"Eriklerimizin kilosu 3 bin 500 TL"

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, "Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 3 bin 500 TL'dir. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu" dedi.

Erken hasat papaz eriğini almak için Marmaris'ten İznik'e geldiğini ifade eden Özdemir Yiğit ise, "Sosyal medyada erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika" dedi.

Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!

Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!

Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!

Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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