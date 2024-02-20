AK Partili, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı, Kapı kapı gezdi projelerini anlattı

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken kapı, kapı gezdiği seçmenlere seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

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AK Partili, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı, Kapı kapı gezdi projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, içinde yaşadığı kentin sorunlarını bildiğini ifade ederek, “‘Biz kimi aday gösterirsek gösterelim, hiç hizmet üretmesek de bizim adaylarımız bir şekilde kazanırlar. İzmir halkı, Güzelbahçe halkı bir şekilde bize oy verir’ diye düşünüyorlar. Halk, artık onların düşündükleri gibi düşünmüyor. Halkımız hizmet istiyor. Kadın sözü veriyorum; 15 yılda yapamadıklarını 5 yılda yapacağım” dedi.

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, seçim çalışmalarını ilçede devam ettiriyor. 21 yıldır AK Parti’de aktif siyasetin içerisinde olan Bucaklıoğlu, seçilmesi halinde yapacağı projeleri seçmenlerine anlatıyor.

AK Partili, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı, Kapı kapı gezdi projelerini anlattı

30 bine yakın seçmenin bulunduğu Güzelbahçe’de, sorunların farkında olduğunu ifade eden Cumhur İttifakı Adayı Bucaklıoğlu, karış karış gezerek kentteki 12 mahallede vatandaşlarla görüştüklerini söyledi.

AK Partili, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı, Kapı kapı gezdi projelerini anlattı

“Ben onların 15 yılda yapamadıklarını 5 yılda yapmayı planlıyorum”

“Güzelbahçe halkı artık hizmet istiyor” diyen Gümüş Saime Bucaklıoğlu, “Yapmayı planladığım çok projem var açıkçası; çünkü burada 15 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Ben onların 15 yılda yapamadıklarını 5 yılda yapmayı planlıyorum. Öncelikle sahil bandından başlamak istiyorum. İzmir halkı, hafta sonları genelde Urla ve Seferihisar tarafına ya da Çeşme tarafına geçerken Güzelbahçe bandını kullanıyor. Özellikle bizim sahilimiz çok kötü durumda. Birinci planımızda, Güzelbahçe'nin göz bebeği olarak gördüğüm sahilde, sahil şeridi planlaması yapmak istiyorum; yürüyüş yolları, parkurlar, bisiklet yolları yapmak istiyorum. Bunun dışında kentimizde birçok; mekanlar, restoranlar, kafeler var. Bunların özellikle dış mekan düzenlemeleri şuan çok büyük bir keşmekeş içinde. En son fırtına tarzında bir doğal felaket yaşadık. Burada platformlar çöktü, kanallar yağmur suyu ile dolduğundan, bu yetersizlik sebebiyle mekanları kanalizasyon suyu bastı. Dolayısıyla burada çok ciddi bir düzenleme gerekiyor. Tek standart tipte, hava şartlarına dayanıklı, güzel, şık, modern dış mimarilerini yapmayı planlıyorum” dedi.

AK Partili, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı, Kapı kapı gezdi projelerini anlattı

"‘Biz kimi aday gösterirsek gösterelim kazanır’ devri artık bitti"

Gümüş Saime Bucaklıoğlu, Güzelbahçe'de yaşadığını ve ilçenin sorunlarını çok iyi bildiğini ifade ederek, “Ben halk olarak, hep onlarla birlikte yaşıyorum. Onların sıkıntılarını, onların sorunlarını kendim de aynı sorunları yaşadığım için çok iyi biliyorum. Birçok hizmetten biz açıkçası mağduruz, birçok hizmeti alamıyoruz. Bunların arasında; altyapı-üst yapı var, sosyal projelerde birçok eksikliklerimiz var; yani belediyecilik insan hayatında çok önemli” diye konuştu.

Bucaklıoğlu, Güzelbahçe halkının hizmet istediğini belirterek, “Yıllardır yerleşmiş bir mantık var; yani ‘biz kimi aday gösterirsek gösterelim, hiç hizmet üretmesek de bizim adaylarımız bir şekilde kazanırlar. İzmir halkı, Güzelbahçe halkı bir şekilde bize oy verir’ diye düşünüyorlar. Halk, artık onların düşündükleri gibi düşünmüyor. Artık kimi aday koyarlarsa koysunlar, hizmet vermeden onlara oy vermeyi düşünmüyorlar. Halkımız artık hizmet istiyor. Gerçekten İzmir'de, Güzelbahçe'de çok büyük bir hizmetsizlik içinde. Dolayısıyla halkın sorunlarına cevap vermek amacıyla böyle bir yola çıktım. Artık halkımız bilinçlendi. Halkımız İzmir'i, Güzelbahçe’yi; güzel, modern bir şehir olarak görmek istiyor” şeklinde aktardı.

AK Partili, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı, Kapı kapı gezdi projelerini anlattı

“Vaat etmiyorum, söz veriyorum. Kadın sözü veriyorum”

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, şöyle devam etti:
“Halkımızın gerçekten ne istediğini bildiğim için ben bu yola başımı koydum. Cesur yürekli bir kadın olarak yola çıktım ve belediye başkanı adayı oldum. İnanıyorum ki belediye başkanı da olacağım. Güzelbahçe'yi de içinde bulunduğu bu hizmetsizlikten, içinde bulunduğu bu altyapı-üstyapı ve sosyal projelerin eksikliklerinden kurtaracağım. Çok güzel projelerimiz var. Projelerimizin hepsinin yatırımla taçlandırılacağımın sözünü veriyorum. Bakın vaat etmiyorum; söz veriyorum, kadın sözü veriyorum. Bu projelerimizin hepsi yatırımla taçlanacak. Güzelbahçe'ye bir kadın eli değsin istiyorum. Güzelbahçe bir kadın sevgisiyle, bir kadın merhameti ve şefkatiyle sarılıp sarmalansın istiyorum. Güzelbahçe'yi daha güzelleştirmek istiyorum.”

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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