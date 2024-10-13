Aile içi kavga cinayetle bitti! Damat ve kuzen öldürüldü
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dünür aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü.
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Aziz Mahmutoğulları Caddesi Genç İpekçi Apartmanı'nda Muhammed Ali Baran (29) ve eşi E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmaya diğer aile üyeleri de karıştı. Silahlı çatışma büyüdü.
Kavgada Muhammed Ali Baran ve eşi Vedat Baran (39) öldü.
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Polis tarafından yürütülen bir çalışmada, olaydan sonra kaçan E.B., annesi R.Ş. ve kardeşi A.Ş. (23) gözaltına alındı.
Olayla ilgili başka bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar yürütülüyor.
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