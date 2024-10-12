Hazal Kaya itiraf etti! 1 yıldır bende tacize uğruyorum

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son zamanlarda artan şiddet olaylarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kaya, "Şu an yapılması gereken şey, kanunların uygulanmasını sağlayıp, İstanbul Sözleşmesi'nin geri dönmesini sağlamak" dedi ve yaklaşık bir yıldır bir "hayranı" tarafından tacize uğradığını belirtti.

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"1 YILDIR BENDE TACİZE MARUZ KALIYORUM"



Kaya, yaklaşık bir yıldır bir hayranı tarafından tacize uğradığını belirterek, "Detaylı anlatıp yeni vakaları tetiklemek istemiyorum ama yaklaşık bir yıldır ben de şiddete maruz kalıyorum" dedi. Bazı durumlarda çare bulamadığım için "imdat" dedim. Lütfen yasalar yerine getirilsin. "Ölmeyelim artık" dedi.