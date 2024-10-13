2 çocuğunu öldüren baba konuştu! Meğer polise kendisi ihbar etmiş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Murat Keklik, 14 yaşındaki oğlu Yağız ile 11 yaşındaki kızı Doğa'yı öldürdükten sonra kendini öldürdü. Türkiye bu vahşetle sarsılırken, anne Cemile Yıldız 9 Temmuz'da Gerçek Gündem'de Buket Topaktaş ile katliama giden süreci ve ihmaller zincirini anlattı. Gerçek Gündem, çocuklarını öldüren Murat Keklik'in polislere 'Aile katliamı yapacağım' dediği anları görüntüledi.



25 Nisan'da boşanmak istediğimi söyledim, çok öfkelendi” diyen Cemile Yıldız, eşi Murat Keklik'in psikolojik sorunları olduğunu ve sürekli alkol kullandığını söyledi. Bir yolunu bulup o evden kaçarak güvenli bir yere gittim. Bana ve çocuklarıma ayrılma kararı verildi. Evden de uzaklaştırıldı.

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Uzaklaştırma kararının ardından evine dönmek isteyen Cemile Yıldız, polis merkezinde yaşadıklarını şu şekilde anlattı:



Eşiniz evde olmamıştı. Evinize gidebilirsiniz. "Biz uzaklaştırma kararını aldık" diye bildirdiler. Benimle alay ediyorsunuz mu? "Neye güvenerek bunu söylüyorsunuz?" diye sormuştum. "Biz aradık, evde olmadığını söyledi" dedi. Evde tek başına gitmeyi kabul etmeyince, yanıma bir memur gönderildi.”



Polislere 'katliam yapacağım' demiş



Memurlarla eve gittiğinde Cemile Yıldız, Murat Keklik'in söylenenin aksine orada olduğunu ve bir süre kapıyı açmadığını söyledi. Yıldız, kapı açıldıktan sonra Keklik'in memurlara "Aile katliamı yapacağım" diye tehdit ettiğini söyledi.