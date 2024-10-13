Bu kez 5 yaşında kıza taciz! Sapık bunu daha öncede yapmış Komşusunun 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık Aydın'da tutuklandı. 2015 yılında, Zanlının bir başka çocuğa tehditle cinsel istismarda bulunduğu da ortaya çıktı.