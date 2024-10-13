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Bu kez 5 yaşında kıza taciz! Sapık bunu daha öncede yapmış

Komşusunun 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık Aydın'da tutuklandı. 2015 yılında, Zanlının bir başka çocuğa tehditle cinsel istismarda bulunduğu da ortaya çıktı.

Bu kez 5 yaşında kıza taciz! Sapık bunu daha öncede yapmış
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37 yaşındaki O.D., Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşusunun 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli O.D. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik, şüpheliyi tutukladı. O.D.'nin 2015'te başka bir kız çocuğuna tehdit edip cinsel tacizde bulunduğu ve suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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