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AHİSİAD' Başkanı İbrahim Çama Ve yönetiminden Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'a anlamlı ziyaret

Türkiye'nin en önemli STK'larından biri olan Merkezi İstanbul Pendik'te bulunan Genel Başkanlığını İbrahim Çam’ın yürüttüğü AHİSİAD (Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği), 2024 Yılı Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilk ziyaretini Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’a gerçekleştirdi.

AHİSİAD' Başkanı İbrahim Çama Ve yönetiminden Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'a anlamlı ziyaret
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İbrahim Çam’ın genel başkanlığında çok önemli faaliyetlerde bulunarak adından çok söz ettiren AHİSİAD (Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği), 2024 Yılı Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilk ziyaretini Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’a gerçekleştirdi.

AHİSİAD'TAN MEHMET YILDIZ ANLAMLI ZİYARET

Başkan İbrahim Çam ve bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette, bugün başlayan ve hafta boyu devam edecek olan Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek programlarla ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ın ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ettiği ziyaretle ilgili olarak AHİSİAD’dan yapılan paylaşımda,

AHSİAD' Başkanı İbrahim Çama Ve yönetiminden Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'a anlamlı ziyaret

"2024 AHİLİK HAFTASI HAKKIDA İSTİŞARELERDE BULUNUK"

“2024 Yılı Ahilik Haftası kutlamalarının ilk gününde mülki amirimiz Pendik Kaymakamı Sn. Mehmet YILDIZ beyi ziyaret ederek, tebriklerimizi ilettik. Kaymakamlığımız himayelerinde gerçekleşecek ve hafta genelinde icra edilecek programlar hakkında istişarelerde bulunduk.” İfadesinde bulunuldu.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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