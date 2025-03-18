Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi...

Demet Akalın: "Son gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum... 1994'den beri başlayan bir arkadaşlık nice gençlik anımız... Bir Tanyeli geldi geçti gitti hayatımdan..."

Armağan Çağlayan: "Tanışalı o kadar uzun zaman oldu ki... Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bu kadar uzun tanışıklıklarda çok fazla şey yaşanıp, çok fazla şey paylaşılıyor. Hangisini anlatsam, eksik kalır diğerleri…. Sabrın, azmin, tevekkülün, hayata tutunman, ve en son hastane odasında ki dansın hep aklımın bir köşesinde olacak Tanyeli. Üzgün değilim. Kahroluyorum. Önce Metin şimdi sen. Bize bunu yapmasaydınız keşke... Yattığın yer incitmesin… Nur ol."