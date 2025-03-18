Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi...

Ebru Gündeş: "Her zaman bu gülen yüzünle kalbimde yaşayacaksın... Mekanın cennet olsun, canım Tanyeli'm..."
Seray Sever: "Canım benim, nur içinde yat. Tanıma şansına eriştiğim en güçlü kadın... Hepimizin hayatına dokunan güzel dostum, seni Rabbime emanet ettim."
Saba Tümer: "Ne büyük bir savaş verdin canım Tanyeli. Güzel kalbinle, o muazzam dansınla, mücadeleci ruhunla hep kalbimizde olacaksın. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Nurlar içinde uyu canım arkadaşım."
Ceylan: "Mekanın cennet olsun."
Melek Baykal: "Başımız sağ olsun, çok üzgünüm çok Huzur içinde uyu sevgili Tanyeli."
Bengü: "Tanyeli, ışıklarda uyu."