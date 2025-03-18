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Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi...

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Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi...
Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü! Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi: Sırlarınla gittin buradan...
Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 1 113

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den acı haber geldi. Birkaç gün önce entübe edilen ve 54 yaşında hayatını kaybeden Tanyeli'nin ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin paylaşımları...

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 2 213

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü isimler Tanyeli'nin vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin paylaşımları...

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 3 313

Deniz Seki: "Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz. Çok yoruldun, çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum... Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun. Hoşça kal."

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 4 413

Emine Ün: "Çok mücadele etti hep pozitif olmaya çalıştı. Umutluydu ama olmadı... Nurlar içinde yat mekanın cennet olsun Tanyeli..."

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 5 513

Gonca Vuslateri: "Vücud-u şehrinde ne güzel bir misafirdin can... Allah rahmet eylesin... Sırlarınla gittin buradan... Dualarımız geride bıraktığın izlere eşlik ediyor... Minnettarım Allah'a seni tanıdığım için... İyi ki Asya'ya sarıldın, dokundun."

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 6 613

Yonca Evcimik: "Canım arkadaşım… son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim."

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 7 713

Demet Akalın: "Son gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum... 1994'den beri başlayan bir arkadaşlık nice gençlik anımız... Bir Tanyeli geldi geçti gitti hayatımdan..."

Armağan Çağlayan: "Tanışalı o kadar uzun zaman oldu ki... Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bu kadar uzun tanışıklıklarda çok fazla şey yaşanıp, çok fazla şey paylaşılıyor. Hangisini anlatsam, eksik kalır diğerleri…. Sabrın, azmin, tevekkülün, hayata tutunman, ve en son hastane odasında ki dansın hep aklımın bir köşesinde olacak Tanyeli. Üzgün değilim. Kahroluyorum. Önce Metin şimdi sen. Bize bunu yapmasaydınız keşke... Yattığın yer incitmesin… Nur ol."

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 8 813

Sibel Can: "Çok üzgünüm... Canım Tanyeli'ciğim, güzel kalbinle hep hatırlanacaksın. Huzur içinde uyu, mekânın cennet olsun. Ailene ve sevdiklerine sabır diliyorum."

Işın Karaca: "Aslında biz hiç hazır değilmişiz Tantanım veda etmeye. Bu dünyadan kocaman bir kahkaha eksildi. Çok yoruldun kuzum, haklısın… Biz seni çok özleyerek devam edeceğiz. Taylan ve Teoman bizlere emanet. Hoşça kal dostum…"

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 9 913

Cenk Eren: "Gittiğin yerde çok mutlu ol güzel Tanyeli... 30 yıl önce tanıdığım, dostluğuna doyamadığım Tanyeli... Güzel yürekli Tanyeli... Yıllar önce İstanbul'da tutunmak için hep birbirimizi koruduk kolladık ama maalesef iki üç senedir eksilmeye başladık. Selam söyle ordakilere bizim dönemden. Epey kalabalık olmaya başladı o taraf. Umarım yine karşılaşırız. Mekanın cennet olsun Tanyeli’m."

Selen Görgüzel: "Tanom, Sonsuzluğa gitti… Şimdi huzurla uyu güzel Tanyeli'm… Artık acılar yok, mücadele yok, savaşmak yok, sadece sonsuz bir huzur var. Seni hiç unutmayacağım... Özlemle, sevgiyle hep kalbimde olacaksın… Seni çok seviyorum. Işıklar içinde uyu melek kalpli Tanyeli'm…"

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 10 1013

Safiye Soyman: "Ah ah Tanyeli'm vefatın... Yaktın bizi tekrar bize geri döneceğine inanmıştık kalkacağına hep. Düşünüyordum iyi olacağını biraz ümit vermiştin bize. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım, seni herkes çok sevdi hep kalbimizde yaşayacaksın. Seni hiç unutmayacağız."

Sevim Emre: "Nurlarda uyusun, mekânı cennet olsun. Hak yolu aydınlık, dualar yoldaşı olsun. Sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 11 1113

Ebru Gündeş: "Her zaman bu gülen yüzünle kalbimde yaşayacaksın... Mekanın cennet olsun, canım Tanyeli'm..."

Seray Sever: "Canım benim, nur içinde yat. Tanıma şansına eriştiğim en güçlü kadın... Hepimizin hayatına dokunan güzel dostum, seni Rabbime emanet ettim."

Saba Tümer: "Ne büyük bir savaş verdin canım Tanyeli. Güzel kalbinle, o muazzam dansınla, mücadeleci ruhunla hep kalbimizde olacaksın. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Nurlar içinde uyu canım arkadaşım."

Ceylan: "Mekanın cennet olsun."

Melek Baykal: "Başımız sağ olsun, çok üzgünüm çok Huzur içinde uyu sevgili Tanyeli."

Bengü: "Tanyeli, ışıklarda uyu."

Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 12 1213
Tanyeli'nin vefatı tüm sevenlerini üzdü: Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi... 13 1313

Tanyeli kimdir?
Oryantal dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Tanyeli, yıllarca sahnelerde ve televizyon ekranlarında enerjisi ve dansıyla izleyicileri büyüledi. Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçiren Tanyeli, erken yaşlarda dansa gönül verdi, sahnelere çıkmaya başladı. 1980'lerde başladığı oryantal kariyerinde dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, bir yandan dans okulu açarak dans eğitmenliği de yaptı. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenerek birçok farklı projeye imza attı. İlk evliğini henüz 14 yaşındayken yapan Tanyeli, 1988'de büyük oğlu Taylan'ı dünyaya getirdi. 1996 yılında Kanat Kral ile evlenen Tanyeli'nin bu birliktelikten de Teoman adında bir oğlu oldu. Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, 2012 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturdu.

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