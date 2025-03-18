Bankadan altın alım satımına yeni düzenleme: Kambiyo Vergisi uygulanacak, Kambiyo Vergisi nedir?

Bankalar üzerinden gerçekleştirilen altın alım satımları döviz alım satım işlemi (kambiyo işlemi) olarak kabul edilecek. Buna bağlı olarak bu şekilde yapılan işlemlerden binde 2 oranında (%0,2) Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) alınacak. Yeni düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.