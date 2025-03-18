Bankadan altın alım satımına yeni düzenleme: Kambiyo Vergisi uygulanacak, Kambiyo Vergisi nedir?
Bankadan yapılan altın alım satım işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak.
Bankalar üzerinden gerçekleştirilen altın alım satımları döviz alım satım işlemi (kambiyo işlemi) olarak kabul edilecek. Buna bağlı olarak bu şekilde yapılan işlemlerden binde 2 oranında (%0,2) Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) alınacak. Yeni düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
17 MART'TA BAŞLADIYeni düzenlemeye göre, 17 Mart 2025 tarihinden itibaren vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek.
Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı'nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti.
KAMBİYO VERGİSİ NEDİR?Kambiyo vergisi, döviz alım satım işlemleriyle ilgili olarak uygulanan ve Türkiye’de ekonomik düzenin sağlanmasına yardımcı olan bir vergi türüdür.
Döviz piyasalarının denetimi ve döviz talebinin kontrolü amacıyla uygulanan bu vergi, ülke ekonomisinin istikrarını korumak için önemli bir araçtır. Kambiyo vergisi ticari döviz alım satım işlemleri yapan bankalar, döviz büroları ve finansal kuruluşlar tarafından ödenirken bireysel döviz alım satımları vergiye tabi değildir.