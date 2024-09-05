Ahmet Çakar'dan bomba iddia! O takımı şampiyon ilan etti

Ertem Şener'in YouTube yayınında Ahmet Çakar, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı. O takım için Ahmet Çakar, "şampiyonluğu hayırlı olsun" dedi.

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Ahmet Çakar'dan bomba iddia! O takımı şampiyon ilan etti

Süper Lig'in ilk dört haftası geride kalırken, Fenerbahçe ligde 10 puanla lider durumda. Galatasaray, sarı-lacivertlilerin arkasından 9 puanla ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş aynı puanla Galatasaray'ı takip ediyor.

Ahmet Çakar şampiyonu ilan etti!

Ertem Şener'in YouTube kanalındaki programında, ünlü yorumcu Ahmet Çakar önemli ifadeler kullandı.

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Galatasaray, kanatlara yeni oyuncu almıyor ve transfer yapmıyor. Kanatlı bir hocam yoktur. Kerem ve Zaha ayrıldılar. Yunus Akün'de Yusuf Kemer var.

Osimhen Galatasaray tarafından alındığında, yırttıklarına inandılar. Kanatlar, üç önemli adama gitti. Kerem ve Zaha ayrıldılar.

Fenerbahçe şampiyonluğu hayırlı olsun. Beni herkes tanır, lank diye içimden geçenleri ifade ederim. Fenerbahçe şampiyon olsun.

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