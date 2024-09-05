İslam Memiş altın alacaklara alternatif gösterdi! Altına oranla o yatırım bedava

Altın ve gümüş piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni fiyat seviyeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcıları şaşırttı. Memiş, gram altın ve ons altındaki alım fırsatlarına dikkat çekerken gümüş için önemli açıklamalarda bulundu.



Altın fiyatları düşüş trendinde



3 Eylül'de Memiş tarafından yayınlanan YouTube videosunda, ons altın fiyatlarının 2473 dolara kadar gerilediğini belirtti. Bu düşüşün beklentiler dahilinde gerçekleştiğini belirten Memiş, yatırımcıların 2450-2500 dolar aralığını yakından izlemeleri gerektiğini vurguladı.

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Memiş, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde altın fiyatlarının bu seviyelerde kalacağını tahmin etti. Ancak, Ekim sonu veya Kasım başlarından itibaren altın fiyatının 2600 dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Gram altın ve gümüş için önemli tahmin



Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının yatırımcılar için 2750-2800 lira aralığında satın alınabileceğini ve yıl sonu hedefinin 3000-3500 lira aralığında olduğunu belirtti. Gümüşle ilgili olarak Memiş, altına kıyasla gümüşün "bedava" olduğunu ve yıl sonu tahmininin 37 TL olduğunu söyledi.