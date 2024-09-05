Dolar alacaklar acele edin! 2025 yılında doların ne kadar olacağı açıklandı

OVP verilerinin yayınlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin uzun süredir yaşadığı yüksek enflasyon ve yüksek kur oranları devam ederken, 2025-2027 yılları arasında dolar kuru tahminleri açıklandı. 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de 46.86 olarak açıklandı.

YAYINLAMA
Google News
Dolar alacaklar acele edin! 2025 yılında doların ne kadar olacağı açıklandı

Türkiye'nin OVP verilerinin yayınlanmasıyla, 2025 yılında dolar kurunun ne kadar olacağı açıklandı.

OVP verilerine göre, dolar kurunun 2025'ten 2027'ye kadar ne kadar olacağı açıklandı. Bunun bir sonucu olarak, yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de 46.86 olması bekleniyor.

KYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçlarıKYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları

Akaryakıt alacaklar bu geceyi beklesin! Benzin fiyatları gece yarısı düşecekAkaryakıt alacaklar bu geceyi beklesin! Benzin fiyatları gece yarısı düşecek

2025 emekli zammı belli oluyor! SGK uzmanından ilk tahmin2025 emekli zammı belli oluyor! SGK uzmanından ilk tahmin

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan OVP, yıllık ortalama dolar tahmininin gerilediğine dikkat çekti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SGK'dan şartları sağlayan her kese 112 248 TL para yardımı! İşte aranan şartlar
SGK'dan şartları sağlayan her kese 112 248 TL para yardımı! İşte aranan şartlar
İslam Memiş altın alacaklara alternatif gösterdi! Altına oranla o yatırım bedava
İslam Memiş altın alacaklara alternatif gösterdi! Altına oranla o yatırım bedava
Akaryakıt alacaklar bu geceyi beklesin! Benzin fiyatları gece yarısı düşecek
Akaryakıt alacaklar bu geceyi beklesin! Benzin fiyatları gece yarısı düşecek
Sigaraya gelen zam sonrası fiyatlar ne oldu? Güncel sigara fiyatları
Sigaraya gelen zam sonrası fiyatlar ne oldu? Güncel sigara fiyatları
Son Haberler
Paris'ten madalya yağıyor! Paralimpik oyunlarında sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor
Paris'ten madalya yağıyor! Paralimpik oyunlarında sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor
Yılan öyle bir yere yuva yaptı ki görenler şaştı kaldı!
Yılan öyle bir yere yuva yaptı ki görenler şaştı kaldı!
Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası Şeyma Subaşı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü...!
Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası Şeyma Subaşı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü...!
Dolar alacaklar acele edin! 2025 yılında doların ne kadar olacağı açıklandı
Dolar alacaklar acele edin! 2025 yılında doların ne kadar olacağı açıklandı
2025 emekli zammı belli oluyor! SGK uzmanından ilk tahmin
2025 emekli zammı belli oluyor! SGK uzmanından ilk tahmin
Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? 5 Eylül 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? 5 Eylül 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları
Çok Okunanlar
Kurtlar vadisi'ndeki 21 senelik sır ortaya çıktı! Çok pişman oldum!
Kurtlar vadisi'ndeki 21 senelik sır ortaya çıktı! Çok pişman oldum!
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı, Son gelişmeler neler? 2 saat köy mezarlığında arandı
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı, Son gelişmeler neler? 2 saat köy mezarlığında arandı
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış uyarısı! 5 Eylül 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış uyarısı! 5 Eylül 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? 5 Eylül 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? 5 Eylül 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Taksitle alışveriş devri bitiyor
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Taksitle alışveriş devri bitiyor
LPG gelen zam en çok onu vurdu! Tüp fiyatları tavan yaptı
LPG gelen zam en çok onu vurdu! Tüp fiyatları tavan yaptı
Yorumlananlar