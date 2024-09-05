Dolar alacaklar acele edin! 2025 yılında doların ne kadar olacağı açıklandı

Türkiye'nin OVP verilerinin yayınlanmasıyla, 2025 yılında dolar kurunun ne kadar olacağı açıklandı.

OVP verilerine göre, dolar kurunun 2025'ten 2027'ye kadar ne kadar olacağı açıklandı. Bunun bir sonucu olarak, yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de 46.86 olması bekleniyor.

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Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan OVP, yıllık ortalama dolar tahmininin gerilediğine dikkat çekti.