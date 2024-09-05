KYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan yurt başvurularının sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvurularının sonuçlarını açıkladı.

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KYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından GSB Yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Bu yıl KYK yurtlarına başvuran binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuç ekranı açıklandı.

KYK 2024-2025 YURT SONUÇLARI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvurularının sonuçlarını açıkladı. 5 Eylül'den itibaren, 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları sorgulanmaya başladı.

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GSB Yurt kayıt işlemlerinin 7 Eylül'de sona ermesi bekleniyor. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 7 Eylül saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamalıdır. Öğrenciler kayıt yaptırırken ücretlerini hemen ödemeleri gerekiyor.

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kayıtlarını yaptırabilirler.

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