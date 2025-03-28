Ahlaksızlık sınır tanımadı: Hırsızlar annesiyle pazara gelen 3 yaşındaki Kübra Naz'ın biyonik kulağına göz dikti... İşte, haberle ilgili detaylar...

Adana'da işitme engelli 3 yaşındaki Kübra Naz Sağın'ın biyonik kulaklıklarından biri, ailesinin semt pazarına alışveriş yaparken çalındı. Bu olay, Kübra Naz'ın ve ailesinin hayatını kabusa çevirdi. Kübra Naz'ın biyonik kulağının çalınması, sadece maddi kayıplara yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Kübra Naz'ın yaşamını da zorlaştırdı.

Kübra Naz'ın annesi Mine Sağın, çocuğunun biyonik kulaklarına kavuşması için yardım çağrısında bulunarak, "Bizi duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor," diyerek duygularını dile getirdi. Kübra Naz'ın biyonik kulakları, ona hayata bağlanma şansı sunan en önemli araçtı.

Ailenin Yaşamına Gölge Düşüren Hırsızlık

Kübra Naz, 2 yıl önce Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi süreci sonrası biyonik kulaklarına kavuşmuş ve seslere tepki vermeye başlamıştı. Ancak, bu olayın ardından biyonik kulaklarının çalınması, onun hayatını zora soktu. Aile, başlarına gelen bu talihsiz olayla ilgili olarak polise başvurmuş olsa da, henüz şüpheli ya da şüpheliler yakalanamadı.

Semt Pazarında Yaşanan Hırsızlık

Sağın ailesi, 30 Haziran 2024 tarihinde Mehmet Şahintepe Mahallesi'ndeki semt pazarına alışveriş yapmak üzere gitti. Pazara gittiklerinde Kübra Naz'ın biyonik kulaklarının birinin çalındığını fark ettiler. Aynı zamanda, ailenin bebek arabasında bulunan cüzdanları ve kredi kartları da kayboldu. Aile, büyük bir şok yaşadı.

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Kübra Naz'ın Biyonik Kulaklarının Değeri 150 Bin Lira

Adana polisi, olayla ilgili çalışmalarına devam etse de biyonik kulak henüz bulunamadı. Kübra Naz'ın biyonik kulağının fiyatı yaklaşık 150 bin lira olarak belirlenmiş. Ancak aile, geçim sıkıntısı içinde olduğu için bu büyük meblağı karşılayamayacak durumda. Kübra Naz'ın kulağı için maddi destek bekliyorlar.

Anne ve Babanın Duygusal Çıkışı

Anne Mine Sağın, kızının sürekli ağladığını ve kardeşleriyle oynamak istemediğini belirterek, bu durumun kendisini derinden etkilediğini söyledi. Baba Mustafa Sağın ise, "Ben sadece çocuğumun duyması için yardım bekliyorum. İstenen ücreti karşılayacak maddi gücüm yok," diyerek çaresizliğini dile getirdi.

Yardım Bekleyen Aile

Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulaklarına yeniden kavuşabilmesi için hem devlet yetkililerinden hem de hayırseverlerden yardım bekliyor. Kübra Naz'ın eski sağlığına kavuşabilmesi, sadece cihazla değil, aynı zamanda toplumun gösterdiği duyarlılıkla mümkün olacak.

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