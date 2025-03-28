ABD'de insanlık dışı muamele! Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ters kelepçe ile gözaltına alınışı kameralara yansıdı

ABD'nin Massachusetts Eyaletinde Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün İsrail'in Filistin mezalimini ve bu mezalimi görmezden gelen üniversitesini eleştiren bir yazı kaleme aldığı için sokak ortasında insanlık dışı görüntülerle arkadan ters kelepçe vurularak gözaltına alınması görüntüleri ortaya çıktı.

SOKAK ORTASINDA TERS KELEPÇE VURULARAK GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi

RÜMEYSA ÖZÜRKÜN DEHŞETE DÜRÜREN GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü

ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı

Haberin Devamı

Ahlaksızlık sınır tanımadı: Hırsızlar annesiyle pazara gelen 3 yaşındaki Kübra Naz'ın biyonik kulağına göz dikti...

Antalya'da Pikachu eylemcisi gündem oldu: Önce kaçtı sonra polisle poz verdi