ABD'de insanlık dışı muamele! Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ters kelepçe ile gözaltına alınışı kameralara yansıdı
ABD'de eğitim gören Türk Öğrencisi Rümeysa Öztürk, ICE Polisi tarafından sebep belirtilmeden sokak ortasında İnsanlık dışı bir muamele ile ters kelepçe ile gözaltına alınmasının görüntüleri ortaya çıktı.
ABD'nin Massachusetts Eyaletinde Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün İsrail'in Filistin mezalimini ve bu mezalimi görmezden gelen üniversitesini eleştiren bir yazı kaleme aldığı için sokak ortasında insanlık dışı görüntülerle arkadan ters kelepçe vurularak gözaltına alınması görüntüleri ortaya çıktı.
SOKAK ORTASINDA TERS KELEPÇE VURULARAK GÖZALTINA ALINDI
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi
RÜMEYSA ÖZÜRKÜN DEHŞETE DÜRÜREN GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI
Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu
Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü
ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı
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Kaynak:Bölge Gündem Haber