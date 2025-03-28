Son dakika: Myanmar'da büyük deprem!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'ın (Burma) orta kesiminde yer alan Mandalay-Sagaing bölgeleri sınırında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede kısa bir süre sonra 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'ın (Burma) orta kesiminde yer alan Mandalay-Sagaing bölgeleri sınırında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede kısa bir süre sonra 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

İki sarsıntının da yerin 10 km altında gerçekleştiği, çevre ülkeler Bangladeş, Lahos, Tayland ve Çin'in güney şehirlerinde hissedildiği belirtildi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki bir binanın yıkıldığı görülüyor.

Hindistan ve Avrasya levhalarının çarpışması sonucu, Himalaya'daki sismik aktiviteler meydana geliyor. Bu da bölgede zaman zaman büyük depremlerin gerçekleşmesine neden oluyor.