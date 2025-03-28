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Son dakika: Myanmar'da büyük deprem!

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'ın (Burma) orta kesiminde yer alan Mandalay-Sagaing bölgeleri sınırında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem!
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Son dakika: Myanmar'da büyük deprem!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'ın (Burma) orta kesiminde yer alan Mandalay-Sagaing bölgeleri sınırında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede kısa bir süre sonra 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'ın (Burma) orta kesiminde yer alan Mandalay-Sagaing bölgeleri sınırında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede kısa bir süre sonra 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem!

İki sarsıntının da yerin 10 km altında gerçekleştiği, çevre ülkeler Bangladeş, Lahos, Tayland ve Çin'in güney şehirlerinde hissedildiği belirtildi.

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Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki bir binanın yıkıldığı görülüyor.

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Hindistan ve Avrasya levhalarının çarpışması sonucu, Himalaya'daki sismik aktiviteler meydana geliyor. Bu da bölgede zaman zaman büyük depremlerin gerçekleşmesine neden oluyor.

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