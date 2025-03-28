Antalya'da Pikachu eylemcisi gündem oldu: Önce kaçtı sonra polisle poz verdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olay yaşandı. Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto gösterileri sırasında, Pikachu kostümü giymiş bir eylemci, güvenlik güçleri tarafından kovalanmış ve sosyal medyada büyük bir ilgi görmüştü. Ancak, eylemci bugün farklı bir şekilde gündem oldu; polis ekipleriyle poz verdiği bir fotoğraf sosyal medyada yayıldı ve yeniden dikkatleri üzerine çekti.