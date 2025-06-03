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  3. AHİSİAD'tan Pendik Jandarma Komutanı Üstteğmen Fahri Tiril'e Nezaket Ziyareti

AHİSİAD'tan Pendik Jandarma Komutanı Üstteğmen Fahri Tiril'e Nezaket Ziyareti

Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyet, Pendik Jandarma Komutanı Üstteğmen Fahri Tiril'i makamında ziyaret etti.

AHİSİAD'tan Pendik Jandarma Komutanı Üstteğmen Fahri Tiril'e Nezaket Ziyareti
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AHİSİAD'tan Pendik Jandarma Komutanı Üstteğmen Fahri Tiril'e Nezaket Ziyareti

Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyet, Pendik Jandarma Komutanı Üstteğmen Fahri Tiril'i makamında ziyaret etti.

AHİSİAD'tan Pendik Jandarma Komutanı Üstteğmen Fahri Tiril'e Nezaket Ziyareti

Ziyarete Genel Başkan İbrahim Çam'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Yasin Kadıoğlu, Alper Çelik, Nuri Beşinci ve Burak Coşkun da katıldı.

AHİSİAD'tan Pendik Jandarma Komutanı Üstteğmen Fahri Tiril'e Nezaket Ziyareti

AHİSİAD yönetimi, Üstteğmen Tiril'e nazik kabulleri için teşekkürlerini iletti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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