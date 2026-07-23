MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarı: İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sistemi, yaz ortasında sıcaklıkları 10-11 derece birden düşürüyor. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış beklenirken, İstanbul'un üç ilçesinde şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, dün İstanbul'da fırtınaya neden olan Balkan kökenli yağışlı sistem, hafta sonu yurdun iç ve batı kesimlerini tamamen etkisi altına alacak. Beklenen ani düşüşlerle birlikte cumartesi günü kuvvetli yağışın da etkisiyle sıcaklıklar İstanbul'da 23-24 dereceye, Ankara'da ise 20 dereceye kadar gerileyecek. Yağışların cumartesi günü Karadeniz kıyısında çok kuvvetli, iç kesimlerde ise kuvvetli olması öngörülüyor.Yurdun kuzey ve iç kesimleri serinlerken, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kavurucu sıcakların etkisinde kalmaya devam ediyor.

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Pazartesi günü İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam edecek olsa da yeni haftanın ilerleyen günlerinde kavurucu sıcakların yurda geri dönmesi bekleniyor.

İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE DENİZE GİRME YASAĞI

MGM ve AKOM'un peş peşe gelen uyarılarının ardından, megakentte etkili olan şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyları nedeniyle sahil şeridinde önemli güvenlik önlemleri alındı. Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer kaymakamlıkları tarafından alınan kararlara göre vatandaşların can güvenliği için denize girmek belirli sürelerle yasaklandı.

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AÇIKLAMA YAPILDI

Beykoz Kaymakamlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 23.07.2026 (Perşembe), 24.07.2026 (Cuma), 25.07 .2026 (Cumartesi), 26.07.2026 (Pazar), 27.07.2026 (Pazartesi) günlerinde 5 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 23 Temmuz Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." denildi.Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 23.07.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Perşembe günü geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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