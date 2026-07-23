Gülistan Doku soruşturmasında önemli gelişme: Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonun incelenmesi sonucunda 2 kişi daha gözaltına alındı...

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da yapılan operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonun eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu gerçekleştirildiği öğrenildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çeken yazışmalar tespit edildi.

YAZIŞMALAR SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Soruşturma kapsamında Tuncay Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların incelendiği belirtildi. Söz konusu yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildiği açıklandı.

ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışındaki 2 şüpheliye yönelik Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

ESKİ VALİNİN EŞİ DE GÖZALTINDA

21 Temmuz Salı günü de Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi ve 3 doktorun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

6 yıl boyunca sonuç alınamayan dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in harekete geçmesinin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı. Jandarma Suç Araştırma Timleri personelinden özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, Doku’nun kaybolmasından önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını topladı.Soruşturma kapsamında 67’si ana arterlerde bulunan 70 kamera tarafından kaydedilen yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi. Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye giriş ve çıkış anları ile daha sonra öğretmenine gittiğini gösteren yeni görüntüler de dosyaya eklendi.Başsavcılık ve özel ekip, kamera görüntülerini saniye saniye inceledi. Bazı şüphelilerin telefon ve araç hareketleri üzerinde de çalışma yapıldı. Elde edilen bulguların ardından 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş, ABD güvenlik birimleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Türkiye’ye iadesine ilişkin işlemler sürüyor.

Haberin Devamı

VALİ VE OĞLU TUTUKLANDI

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile İl Özel İdaresinin eski çalışanı Erdoğan Elaldı, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Elaldı’nın, daraltılmış baz çalışmasına göre Gülistan Doku ile son teması bulunan kişilerden biri olduğu belirtildi. Zeinal Abarakov, üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer de “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Aynı suçlama kapsamında Umut Altaş’ın babası Celal Altaş, annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve dönemin yakın koruması Şükrü Eroğlu da tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle “yağma” suçlamasıyla tutuklandı.Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de Doku’ya ait hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla gözaltına alındı. Özdemir, “resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlamasıyla tutuklandı. Eski Vali Tuncay Sonel ise delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme; bilişim sistemindeki verilere müdahale etme; kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve resmî belgeyi yok etme suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

Ünlü yönetmene operasyon: Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı!

Hacı adayları heyecanla bekliyordu: 2027 hac kurası noter ve basın huzurunda gerçekleştirildi

Kayıp 4 çocuk annesi kadının cesedi kuyuda bulundu!