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Ünlü yönetmene operasyon: Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerin evinde yapılan aramada kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Ünlü yönetmene operasyon: Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı!
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Ünlü yönetmene operasyon: Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerin evinde yapılan aramada kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ünlü yönetmene operasyon: Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı!

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.
Operasyon kapsamında Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ünlü yönetmene operasyon: Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı!

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

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Kaynak:AA

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