AHİSİAD Pendik İlçe Protokolü ile Bir Araya Geldi

OTTO Doğa Park’ta yapılan toplantıda, 2025 yılı içerisinde ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen projeler ve çalışmalar ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

İLÇE PROTOKOL TOPLANTISINA KATILIM YOĞUNDU

Toplantıya; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye BaşkanıAhmet Cinve Başkan Yardımcıları Hayrettin Yeşilyurt, Tarık Kuru, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Fahri Tırıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, İlçe Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, Pendik Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Ana Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kala, Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Cenk Burak Yılmazer, SERPORDER Başkanı Adnan Çiftçi, İstanbul Anadolu Hakim Evi İşletme Müdürü Fehmi Çoruh, AHİSİAD Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldılar.

BAŞKAN İBRAHİM ÇAM TÜM KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede: “Oluşturduğumuz AHİ Meclisinde, derdi dertlendik, istişare ve sohbetimizi gerçekleştirdik.

İştirakleri ve yolbaşçılıkları ile bizleri şereflendiren devlet büyüklerimize, müdürlerimize, hocalarımıza ve dahi iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine teşekkür ve şükranlarımızı sunarız” dedi.