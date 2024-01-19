AHİSİAD Kuruluşunun 10. yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

AHİ Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD) Başkanı İbrahim Çam ve yöneticiler derneğin 10 yıl kuruluşu nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da makamında ziyaret etti.

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AHİSİAD Kuruluşunun 10. yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Türkiye'nin çok önemli derneklerinden biri olan Ahilik felsefesi ışığında, eğitim ve ekonomik çalışmalarla sürdürülebilir bir sistem ile önemli çalışmalara imza atan AHİSİAD kuruluşunun 10 yılında Ankara'ya giderek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyarette bulundu.

DEVLET BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ DÖNEM VE GELECEK DÖNEM ÇALIŞMALARI HAKINDA BİLGİ VERİLDİ

AHİSİAD'tan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu görüşler paylaşıldı; "Kuruluşumuzun 10. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet BAHÇELİ Beyi ziyaret ederek AHİSİAD'ın geçmiş dönem çalışmaları ve gelecek dönem planladığı projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunduk, tavsiye ve görüşlerini aldık.

Öngörüleri ile yolumuzu aydınlatan kıymetli devlet büyüğümüze nazik kabulleri için teşekkür ederiz."

MHP Pendik ilçe başkanlığından AHİSİAD'a ziyaretMHP Pendik ilçe başkanlığından AHİSİAD'a ziyaret

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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