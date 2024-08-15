AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan Pendik ilçe emniyet müdürü Hakan Öztürk'e hayırlı osun ziyareti Merkezi Pendik'te bulunan çok önemli derneklerden biri olan Ahi Sanayici ve İş Adamları derneği AHİSİAD, Başkan İbrahim Çam ve yönetim kurulu üyeleri, Pendik ilçe emniyet müdürlüğü görevine atanan Hakan Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.