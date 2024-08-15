AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan Pendik ilçe emniyet müdürü Hakan Öztürk'e hayırlı osun ziyareti

Merkezi Pendik'te bulunan çok önemli derneklerden biri olan Ahi Sanayici ve İş Adamları derneği AHİSİAD, Başkan İbrahim Çam ve yönetim kurulu üyeleri, Pendik ilçe emniyet müdürlüğü görevine atanan Hakan Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

YAYINLAMA
Google News
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan Pendik ilçe emniyet müdürü Hakan Öztürk'e hayırlı osun ziyareti

Ziyarette, Başkan İbrahim Çam AHİSİAD'ın yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Çam, Emniyet Müdürü Hakan Öztürk'e AHİSİAD yayınlarından çıkan Sanayi Devriminin Üç Evresi, Yeni Dünya Yeni İktisat Yeni Türkiye adlı kitapları ve Ahilik Sisteminin Kurucusu Ahi Evra’nın biblosunu hediye etti.

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan Pendik ilçe emniyet müdürü Hakan Öztürk'e hayırlı osun ziyareti

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam; “Emniyet Müdürümüze yeni görev yerleri ilçemiz Pendik'e atanmaları dolayısı ile tebriklerimizi iletirken, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.” sözlerine yer verdi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Cin, müjdeyi verdi! 'Gayretli çalışmalarımız netice verdi, tüm bölge halkına hayırlı olsun'
Ahmet Cin, müjdeyi verdi! 'Gayretli çalışmalarımız netice verdi, tüm bölge halkına hayırlı olsun'
Başkan Orhan Çerkez, öğrencilere verdiği sözü tuttu! YKS ve LGS hazırlık kursları açılıyor
Başkan Orhan Çerkez, öğrencilere verdiği sözü tuttu! YKS ve LGS hazırlık kursları açılıyor
Kartal Belediyesi'nin 'Mahallemi dinliyorum' halk buluşmaları devam ediyor
Kartal Belediyesi'nin 'Mahallemi dinliyorum' halk buluşmaları devam ediyor
Giresunlular Başkan Eren Ali Bingöl'ü bağrına basarak, Kümbet ağası seçti
Giresunlular Başkan Eren Ali Bingöl'ü bağrına basarak, Kümbet ağası seçti
Son Haberler
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan Pendik ilçe emniyet müdürü Hakan Öztürk'e hayırlı osun ziyareti
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan Pendik ilçe emniyet müdürü Hakan Öztürk'e hayırlı osun ziyareti
SGK'ya borcu olanlar dikkat! 81 ile genelge gönderilerek hacizli hızlı tahsilat başlatıldı
SGK'ya borcu olanlar dikkat! 81 ile genelge gönderilerek hacizli hızlı tahsilat başlatıldı
Hangi takımı çalıştıracağı merak konusuydu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu
Hangi takımı çalıştıracağı merak konusuydu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu
AK Partide değişimin düğmesine basıldı! İş, medya ve sanat dünyasının önemli isimleri parti yönetimine giriyor
AK Partide değişimin düğmesine basıldı! İş, medya ve sanat dünyasının önemli isimleri parti yönetimine giriyor
Maltepe Belediyesi, “2025-2029 Stratejik Planı” için çalıştay düzenledi
Maltepe Belediyesi, “2025-2029 Stratejik Planı” için çalıştay düzenledi
Pendikli Gençler Öğrenci Değişim Programıyla Bulgaristan'da
Pendikli Gençler Öğrenci Değişim Programıyla Bulgaristan'da
Çok Okunanlar
'Yorulanlar Soluklansın'! 15 Ağustos 2024 Perşembe gazete manşetleri...
'Yorulanlar Soluklansın'! 15 Ağustos 2024 Perşembe gazete manşetleri...
Meteoroloji açıkladı, o illere sağanak yağış uyarısı! 15 Ağustos Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı, o illere sağanak yağış uyarısı! 15 Ağustos Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 15 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 15 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı! Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz çıkarımında tarihi rekor
Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı! Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz çıkarımında tarihi rekor
Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel başkanlığında Sporda ve sanatta öncü adımlar atıyoruz
Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel başkanlığında Sporda ve sanatta öncü adımlar atıyoruz
Tuzla Belediyesi’nde ilklerin sözleşmesi imzalayarak çalışanların yüzünü güldürdü
Tuzla Belediyesi’nde ilklerin sözleşmesi imzalayarak çalışanların yüzünü güldürdü
Yorumlananlar
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!
Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!