AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan Pendik ilçe emniyet müdürü Hakan Öztürk'e hayırlı osun ziyareti

Ziyarette, Başkan İbrahim Çam AHİSİAD'ın yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Çam, Emniyet Müdürü Hakan Öztürk'e AHİSİAD yayınlarından çıkan Sanayi Devriminin Üç Evresi, Yeni Dünya Yeni İktisat Yeni Türkiye adlı kitapları ve Ahilik Sisteminin Kurucusu Ahi Evra’nın biblosunu hediye etti.
AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam; “Emniyet Müdürümüze yeni görev yerleri ilçemiz Pendik'e atanmaları dolayısı ile tebriklerimizi iletirken, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.” sözlerine yer verdi.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber