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  3. AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam "Sektörel Kümelenme" Konferansında Ahiliği anlattı

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam "Sektörel Kümelenme" Konferansında Ahiliği anlattı

Katılımcı olarak bulunduğu 9. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisinde AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim ÇAM “7 Asırdır Kazandıran Model Sektörel Kümelenme” başlıklı konuşması ile fuar katılımcı firma temsilcilerine ve ziyaretçilere hitap etti.

Yayınlanma:

Zirve sonrasında AHİSİAD Başkanı Sn. ÇAM ve zirve organizatörü ST Endüstri Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recep AKBAYRAK basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

AHİSİAD ve ST Endüstri Medya Grup işbirliğinde projelendirilen, Ahilik Disiplinleri ile çalışacak kümelenme modeli kapsamında, Tüm üreticilerin Birlikte Satınalma Birlikte Yatırım yapma ve Birlikte Verimliliği Arttırma hedeflerine hizmet edecek olan TEKNOKÜME platformunu kamuoyuna duyurarak, tüm üretici firmaları TEKNOKÜME programına davet ettiler.

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Kümelenme Programı hakkında detaylı bilgiye teknokume.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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