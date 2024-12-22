AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam "Sektörel Kümelenme" Konferansında Ahiliği anlattı

Zirve sonrasında AHİSİAD Başkanı Sn. ÇAM ve zirve organizatörü ST Endüstri Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recep AKBAYRAK basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

AHİSİAD ve ST Endüstri Medya Grup işbirliğinde projelendirilen, Ahilik Disiplinleri ile çalışacak kümelenme modeli kapsamında, Tüm üreticilerin Birlikte Satınalma Birlikte Yatırım yapma ve Birlikte Verimliliği Arttırma hedeflerine hizmet edecek olan TEKNOKÜME platformunu kamuoyuna duyurarak, tüm üretici firmaları TEKNOKÜME programına davet ettiler.

Kümelenme Programı hakkında detaylı bilgiye teknokume.com adresinden ulaşabilirsiniz.