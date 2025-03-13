AHİSİAD Başkanı Çam’dan Öğrencilere Ahilik Disiplinleri Konferansı

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, ‘Ara Eleman Değil Ana Eleman Olan ve Geleceğin Ahileri’ şeklinde nitelendirdiği öğrencilere Ahilik Disiplinleri konulu bir konferans verdi.

Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyet, Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

AHİSİAD heyeti; Uçak Bakım, Elektrik Elektronik Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri alanlarındaki atölyeleri gezerek öğrencilerden çalışmalarına ve geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler aldı.

Başkan İbrahim Çam, ‘Ara Eleman Değil Ana Eleman Olan ve Geleceğin Ahileri’ şeklinde nitelendirdiği öğrencilere Ahilik Disiplinleri konulu bir konferans verdi.

Çam, misafirperverlikleri için Nuri Demirağ MTAL Müdürü Şükrü Yeşilkaya'ya, tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.