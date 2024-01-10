Bursa'da feci olay! Karla kaplı anteni temizlerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, üzerine kar yağan anteni temizlemek için çatıya çıkan şahıs ayağının kayması sonucu binanın 4. katın çatısından 3 katlı binanın çatısına, ardından da park halindeki aracın üzerine düşen adam ağır yaralandı.

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Bursa'da feci olay! Karla kaplı anteni temizlerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kar yağışı nedeniyle karla kaplanan antenin üzerini temizlerken 4. katın çatısından 3 katlı binanın çatısına, ardından da park halindeki aracın üzerine düşen adam ağır yaralandı.
Olay saat 00.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Hacı Eyüp çıkmazındaki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Rıdvan A.(47), evinde oturduğu sırada televizyon kanallarında sinyal olmadığını fark etti. Antenin üzerinin kar dolması nedeniyle kanalların çekmediğini düşünen Rıdvan A., 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Antenin üzerindeki karı temizlediği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden adam, yuvarlanarak bitişiğindeki 3 katlı binanın çatısına düştü. Oradan da yuvarlanan adam yaklaşık 7 metre yükseklikten sokakta park halindeki 34 EPR 684 plakalı otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da feci olay! Karla kaplı anteni temizlerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü!

Bursa'da feci olay! Karla kaplı anteni temizlerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü!
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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