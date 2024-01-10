İslam Memiş, gram altın ve ons altın için ilk hedefi verdi: İşte o rakamlar…

2024 yılına faiz umutlarıyla giriş yapan altın yatırımcısı hüsrana uğradı. Beklenen enflasyon iyileşmesi göremeyen merkez bankaları, faiz indirimini erteliyor. Fed, ECB ve BOE’nin faiz indirimi konusunda iyimser tablosu azaldı. Bu da altın fiyatlarına yansıdı. Uzman isim ise, yeni hedeflerini açık açık söyledi.

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İslam Memiş, gram altın ve ons altın için ilk hedefi verdi: İşte o rakamlar…

Geçtiğimiz hafta Fed, FOMC tutanaklarını açıklamıştı. Yetkililer yeni yılda faiz indirimi beklese de bunun hemen olmayacağını paylaştı. Aynı beklentiler Avrupa’da da yankı buldu. Henüz beklentilerin altına düşmeyen enflasyon için merkez bankaları bir müddet daha bekleyecek.

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ALTIN FİYATLARI, FAİZİ TAKİP EDİYOR

Faiz indirimi söylentisiyle yükselen altın bir miktar geri çekilme yaşadı. 2023 yılını ons altın 2.000 doların üzerinde kapatmıştı. Faiz beklentileri iyimser hava oluştursa da yeni yıllla beraber rüzgar hafifçe tersine döndü.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son yaşanılan olayları sabah.com.tr'ye değerlendirdi. İslam Memiş, gram altın ve ons altın için ilk hedefini verdi;

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“ALTIN FİYATLARI BASKILANIYOR”

Şu anda ons altın 2035 dolar seviyelerinde. Zaten son 3 yıldır baskılanıyordu altın fiyatları. Yüksek enflasyon, büyük gerilimler, bu kadar belirsizlikler varken altın fiyatları zaten baskılanıyordu. Her şeye rağmen altın fiyatları şu an değerinin üzerinde değil.

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“ALTINDA HEDEFİMİZ BELLİ”

Ons altın için hedefimiz 2350 dolar. Bu beklentimi hala koruyorum.Onsta 2070 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra kademeli olarak 2150, 2200 ve 2350 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Dolayısıyla altın fiyatları için herhangi bir köpük olduğunu düşünmüyorum.

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“GRAM ALTINDA HEDEF 3 BİN TL”

Altının gramı hem dolardan hem onstan beraber destek görüyor. Yılın son çeyreğinde dolar ve ons beraber yükseliş trendine başladı. Halen de devam ediyor ve devam edecek de. Özellikle gram altın özelinde yılın ilk çeyreğinde 2150 TL, yılın ortalarında 2500-2700 lira, 2024 yılının tamamına baktığımız zaman 3000'lü rakamları konuşacağız.

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