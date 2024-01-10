Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Tofaş bomba gibi patladı

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan Tofaş otomobil bomba gibi patladı. Araçta bulunan 3 kişi kendilerini dışarı atıp canını zor kurtardı.

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Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Tofaş bomba gibi patladı

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Tofaş Şahin otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi kendilerini dışarı atarak canını zor kurtardı.

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Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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