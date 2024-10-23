Afyonkarahisar'da 8 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada karakol komutanı şehit oldu!

Afyonkarahisar'da 8 araın birbirine girdiği zincirleme kazada 15 yaralının arasında karakol komutanının şehit haberi geldi.

Afyonkarahisar'da, meydana gelen ve 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, karakol komutanı olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da 8 aracın karıştığı ve 15 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında hastaneye kaldırılan yaralılardan karakol komutanı olduğu öğrenilen astsubay yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

16 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Çay ilçesine bagli Çayıryazı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı sis nedeniyle sabah erken saatlerde yaşanan zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KARAKOL KOMUTANI ASTSUBAY'IN ŞEHİT HABERİ GELDİ

Yaralılardan Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı olduğu belirtilen Astsubay Ali Durgut yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durgut'un henüz 10 gün önce karakola komutan olarak atandığı ve izinden döndüğü aktarıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

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