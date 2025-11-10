  1. Anasayfa
  2. Hayat ve Yaşam
  3. Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz

Yayınlanma:
Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta anılırken, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal ve sevgi dolu 10 Kasım paylaşımlarıyla atalarına sevgilerini gösterdiler. İşte o paylaşımlar
Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 1 114

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta ve sosyal medyada sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 2 214

TÜRKİYE ATA'SINI SAYGIYLA ANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştu.

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 3 314

Aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde, yurt genelinde düzenlenen anma törenleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla Atatürk'e duyulan özlem ve minnet bir kez daha dile getirildi.

Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla Atatürk'e olan sevgilerini ifade etti.

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 4 414

ÜNLÜLERDEN DUYGUSAL VE SEVGİ DOLU PAYLAŞIMLAR

Sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim, 10 Kasım'da paylaştıkları mesajlarla Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle andı.

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 5 514

Cem Yılmaz :

Büyük Atatürk"ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.Her millete nasip olmaz bir liderimiz oldugu için gururlu,kendisinden nasiplenmemiş her kuşaktan sebep, hüzün doluyum Ölmez fikirlerin ve öngörünle çok yaşa büyük Atatürk ???? Mekanın cennet olsun.

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 6 614

Acun Ilıcalı :

Vefatının 87. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 7 714

Birce Akalay :

Yarın, öldüğümü söyleyecekler inanmayın

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 8 814

Fahriye Evcen :

Ata'm, sevgin tükenmez bizde, sonsuza dek izinde.

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 9 914

Merve Boluğur :

Minnet ve özlemle

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 10 1014

Tarkan :

Sen yoksun ama her adımımızda yolumuza ışık tutmaya devam ediyorsun Atam. Sen rahat uyu, biz ilelebet izinde olacağız. Aydınlığa açtığın kapılar hiç kapanmayacak. O kapıların bekçisi olmaya devam edeceğiz.

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 11 1114

Demet Özdemir :

Bu kalp seni unutur mu?

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 12 1214

Ata Demirer :

En büyük kaptan gösterdiğin yolda ilelebet... Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz.

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 13 1314

Türkan Şoray :

Yıllar yılı artan hayranlıkla, minnetle, özlemle.. Kalbimdesin..

Ünlülerden 10 kasım paylaşımları: Özlemle , Minnetle anıyoruz 14 1414

Behzat Uygur: Sadece bir an değil, bir ömür saygıyla, minnetle izinde.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Hayat Yaşam

HABERE YORUM KAT